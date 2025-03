Tessaro e la favola di Pinocchio con un nuovo finale

Il cinema teatro Astra di Bellaria Igea Marina ospita ‘Pinocchio’ di Gek Tessaro, uno spettacolo che mescola disegno dal vivo e musica. Domani, alle 17, il pubblico potrà assistere al viaggio del celebre burattino, raccontato in modo unico attraverso una tecnica originale. Utilizzando la lavagna luminosa, Tessaro crea immagini effimere in tempo reale con acrilico, collage, acquerello e sabbia. La sua narrazione visiva, arricchita dalla sua voce e dalla musica, regalerà al pubblico una nuova versione della fiaba di Collodi, con un finale sorprendente. Gek Tessaro, illustratore e autore di libri per bambini, ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio Andersen nel 2010 e il premio Nati per leggere nel 2011. Il suo ‘teatro disegnato’ una forma d’arte unica che unisce l’illustrazione alla narrazione teatrale, ed è molto apprezzato in tutta Italia. Costo dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14).