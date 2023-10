Test sui pini di viale. Corridoni

Non solo motoseghe in viale Ceccarini. Lunedì lungo il viale arriveranno le prime squadre e mezzi per l’abbattimento dei 12 pini ritenuti pericolanti dopo le perizie svolte nei mesi scorsi. I lavori andranno avanti fino a giovedì con micro cantieri lungo il viale in concomitanza con le alberature da abbattere. Al medesimo tempo in viale Corridoni arriveranno tecnici ed esperti per eseguire prove di trazione sui pini esistenti. È qui che pochi mesi fa un grande pino è crollato a terra in mezzo ai tavolini dei locali. Un segnale di allarme che porterà a verifiche per capire la stabilità delle altre piante nei filari presenti lungo il viale. Anche in questo caso, come per viale Ceccarini, si tratta di piante ormai datate, nate prima di diversi palazzi circostanti. Le verifiche su un totale di 12 alberi disposti lungo il viale verranno svolte martedì e mercoledì dalle 7 del mattino fino alle 18 del pomeriggio.