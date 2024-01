Testimoni dell’orrore. In ricordo dei deportati

A loro spetta un compito delicato e importante: tramandare la storia alle future generazioni. Sono i figli dei riminesi deportati e internati nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Custodi di una memoria storica e personale da salvaguardare a ogni costo. A loro vengono riservate, ogni anno, le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica. Tre i riconoscimenti assegnati quest’anno, nel corso della cerimonia aperta ieri dal prefetto Rosa Maria Padovano. Quest’ultima ha reso omaggio alla memoria di tre prigionieri dei lager. Si tratta di Romeo Vorabbi, Marsilio Nonni e Felice Bucci. Le medaglie a loro assegnate sono state ritirate dai figli Liliana, Egiziana e Pietro Nicola. Con loro i sindaci di Rimini e Bellaria, Jamil Sadegholvaad e Filippo Giorgetti, e l’assessora di Novafeltria Monia Amadei. La cerimonia è stata accompagnata da lettura di brani da parte delle studentesse Maria Elena Mazzara e Vittoria Lenzi e dalla musica di Fabrizio Di Muro e Viola Muzzi. Tante le iniziative che si terranno oggi a Rimini e in provincia, per il giorno della Memoria. Oggi si inaugura a Castel Sismondo la mostra, a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi, I fumetti e la Shoah. Non mancherà un momento istituzionale. Alle 10.30 è prevista la commemorazione al parco Ai Caduti nei lager di via Madrid. La cerimonia di deposizione di una corona di alloro si svolgerà al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie.