The Martinez Brothers, i fratelli star della consolle alla Villa

Il weekend della Notte rosa si festeggia anche alla Villa delle Rose. Nel locale sulle colline di Misano domani sera sono attesi i the Martinez Brothers, in una serata in cui condivideranno la consolle con Bartolomeo. I fratelli Chris e Steve Matinez sono ormai dei veterani del locale romagnolo e anche quest’estate infuocheranno il pubblico con i loro set. I due si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore dei locali di culto newyorkesi. Autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. In carriera hanno creato musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy. Resident anche per quest’estate all’Hï Ibiza, il locale numero uno al mondo per dj Mag, non mancheranno di fare un salto alla Villa delle rose in compagnia di Bartolomeo. Anche quest’ultimo assiduo frequentatore dell’isola spagnola, è pronto a dare sfoggio dei suoi ritmi house e techno.