’The Opera: arie per un’eclissi’: dalla lirica al pop

Il grande cinema all’Astra. Martedì alle 21 proiezione di ’The Opera! Arie per un’eclissi’, di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, con Vincent Cassel nelle vesti di Caronte. "Una rilettura moderna del mito di Orfeo ed Euridice, in una Parigi semi-sommersa, in forma di opera-musical dove si fondono musica classica, moderna e arti visive". I due protagonisti interpreteranno alcune delle più belle arie liriche in un gioco di rimandi musicali: da Puccini a Handel a Verdi, Gluck, Bellini, Ravel, Vivaldi fino ai Frankie Goes to Hollywood.