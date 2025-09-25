’This must be the Festival’ arriva in Valconca

Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
25 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Un evento diffuso tra mare e collina, nel segno della musica, del buon cibo e delle vibrazioni positive. Parte dall’iniziativa di un gruppo di ragazze e ragazzi di Cattolica "This Must Be The Festival", in programma da domani fino a domenica.

L’apertura è fissata per venerdì dalle 17.30 alla Tenuta di Pirano, con i live e i dj set di Pajarritos, Cobra, Disco Fritto e Tommy Soul. La proposta food sarà a cura di birreria Malto di Riccione e Tenuta di Pirano.

Sabato dalle 18 la festa si sposterà sul lungomare di Gabicce con il Telodirò Beach e l’hotel Splendid pronti ad accogliere Anna Ox, Koko Moon, Pellini feat. Deh Frasi Fatte, Milangeles e Amanda Lean. Attorno alla musica, il festival proporrà anche una food experience firmata dall’hotel Splendid e dal bistrot Attimi di Cattolica, i drink di Barrique e la possibilità di sperimentare tattoo e hairstyle in tempo reale grazie a Nero di Seppia Tattoo e ad Aura Hair Studio.

Domenica il gran finale sarà dalle 12 alla Tenuta di Pirano con un brunch party su prenotazione e, a seguire, il pomeriggio aperto a tutti con Silki, Discopatia, Caraibi Napoli e Gianluballu, con le proposte culinarie curate da Attimi e da Matteo Pagano.

Il festival è supportato da: Radoff, Pirano Lovers, Barrique, hotel Splendid e Telodirò Beach di Gabicce, Malto, Attimi, Nero di Seppia, Studio Cobra e Aura Hair Studio. "This Must Be The Festival" diventa così un’occasione per salutare insieme l’estate, rafforzando il legame tra Gabicce, Cattolica e Tavullia e trasformando questi luoghi in un unico palcoscenico all’aperto.

