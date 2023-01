"Thomas ha vinto la sua partita"

"Ritengo fondamentale, come ha fatto Thomas, denunciare pubblicamente questi fatti perché è importante combattere sempre e fin da subito il body shaming nello sport e in ogni aspetto della vita". La sindaca Daniela Angelini scende in campo al fianco di Thomas Calegari, il 31enne cestista dei Dolphins Riccione che domenica nella partita giocata con il Cesena Basket 2005 è stato pesantemente e ripetutamente bollato e schernito per la sua corporatura da alcuni ragazzini sugli spalti.

Thomas dopo la partita si è sfogato sui social denunciando quanto era accaduto. Al Carlino ha raccontato quella partita e gli insulti, perché tali sono, arrivati per tutti e quaranta i minuti di gioco. Un inferno continuo che ha valicato quello che lo stesso Calegari ha definito "una parte del gioco".

"Anche se non dovrebbe essere così - ha detto - gli insulti e le prese in giro fanno da sempre parte del gioco e della rivalità tra squadre". Ma per un’intera partita, e anche dopo il fischio finale, quelle frasi avrebbero fatto scoppiare chiunque. Ci sono sport in cui c’è il cosiddetto momento fair play, il terzo tempo. Domenica un gruppetto di ragazzini ha fatto l’esatto contrario. "Ritengo l’episodio vergognoso - riprende il sindaco - e mi sento di dover scrivere queste poche righe per esprimere il mio disappunto su quello che è accaduto. Fa piacere leggere oggi le scuse da parte del Cesena Basket che si dissocia da quello che è accaduto e voglio sottolineare che, come adulti, abbiamo una grande responsabilità educativa nei confronti dei giovani. Come genitori, allenatori e adulti se assistiamo a fatti di questo tipo, abbiamo il dovere di riprendere i ragazzi, soprattutto giovanissimi, addirittura minorenni come in questo caso, perché lo sport è prima di tutto divertimento e socialità".

In questo caso la vera lezione l’ha data Thomas quando ha detto che "la questione è chiusa. Non sono una persona che porta rancore". Thomas Calagari è un esempio, per la sindaca Angelini. "Lo ringrazio per il grande esempio dato e per aver reagito con grande dignità. Il suo messaggio di amore per lo sport e la difesa del rispetto verso gli avversari sono lì a ricordarci che è solo così che si vince veramente. Ha ragione Thomas: ha vinto lui, non essendo sceso al livello di chi lo stava offendendo. Spezza il cuore leggere il suo post in cui denuncia il crollo della sua fiducia nella razza umana: soltanto contrastando insieme questi episodi possiamo farla risalire. Glielo dobbiamo".

Andrea Oliva