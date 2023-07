Ti ho... scritto sulla sabbia Quelle sere nella Casa Rossa

Grazie alla collaborazione tra la biblioteca comunale Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina e Rapsodia Festival, prende avvio la seconda edizione di una rassegna letteraria che da quest’anno cambia nome e diventa ‘Scritto sulla sabbia’. La rassegna si terrà nei giardini della Casa Rossa di Alfredo Panzini, per cinque venerdì, fra luglio ed agosto, con inizio alle 21. Ad aprire la kermesse sarà questa sera Giuseppe Catozzella, che porterà il lettore nel mondo del suo ultimo racconto, "Italiana". La seconda data, venerdì 21 luglio, si colorerà con la voce di Patrizia Laquidara, che presenta il suo primo romanzo "Ti ho vista ieri". Il terzo incontro, il 28 luglio, darà la possibilità agli appassionati di libri di conoscere di persona Camilla Ronzullo, detta Zelda was a writer, con il suo "I no che non dici agli altri sono quelli che imponi a te stessa". La rassegna prosegue, il 4 agosto, con un libro, il "Dio disarmato", di Andrea Pomella. A chiudere Marina Visentin, con "Gli occhi della notte". L’ingresso libero.

a.d.t.