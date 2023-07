"Ti offro un passaggio" Ragazza denuncia: violentata, picchiata e ’scaricata’ in A14

di Manuel Spadazzi

"Vieni, che ti do un passaggio". Lei si era fidata di quel ragazzo dai modi gentili ed era salita in auto, senza sapere a cosa andava incontro. Dopo averla convinta a sniffare insieme cocaina, lui l’ha violentata più volte costringendola con la forza ad avere rapporti sessuali, per poi abbandonarla a piedi lungo l’autostrada. Una notte da incubo, quella vissuta il primo maggio scorso da una 20enne pugliese, venuta a Rimini a trovare alcuni amici. Ci sono voluti mesi di indagini alla squadra mobile della polizia per trovare l’aggressore. Ma alla fine gli agenti sono riusciti a individuarlo e sabato lui, un 35enne italiano che abita nel Pesarese (a Mondavio) sono scattati gli arresti domiciliari. A giorni l’interrogatorio di garanzia dell’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Buzzoni. "Ci ho parlato a lungo e lui nega ogni accusa – spiega Buzzoni – Sostiene che la ragazza si è inventata tutto".

La denuncia contro il 35enne è scattata dopo che la giovane, la notte tra l’1 e il 2 maggio, è stata soccorsa dalla polizia stradale. Gli agenti l’hanno trovata che si aggirava a piedi, lungo l’A14, poco prima di Pesaro. Lei, in lacrime, ha raccontato da subito ai poliziotti di essere stata violentata da un uomo che si era offerto di darle un passaggio a Rimini. Portata in ospedale (a Fano) per gli accertamenti del caso, il giorno dopo la ragazza è andata a fare denuncia. Un vero racconto dell’orrore il suo. Aveva passato la giornata del primo maggio in compagnia di alcuni amici a Rimini e aveva bevuto tanto. Una volta tornata in hotel a prendere le sue cose, era andata alla fermata del bus a prendere un mezzo per raggiungere la stazione. Mentre attendeva il bus, il 35enne si è fermato con l’auto (una Smart, risultata poi presa a noleggio) e le ha offerto un passaggio.

La ragazza ha accettato, ma da subito l’uomo ha manifestato le sue vere intenzioni. Prima l’ha invitata a farsi di cocaina, lei ha accettato e si sono fermati a prelevare soldi al bancomat di un ufficio postale. Fatta la prima sniffata lui l’ha costretta con la forza a un rapporto sessuale afferrandola per i capelli, dopo averla colpita con schiaffi e pugni. La violenza, secondo il racconto della giovane, si è ripetuta altre volte nel corso della serata, nonostante lei lo implorasse di lasciarla andare. Non solo: lui si è fermato altre due volte, a fare benzina poi un altro prelievo di contanti, chiedendo a lei di pagare.

A mezzanotte già passata l’uomo ha imboccato l’autostrada e qui cercato con la forza di avere un altro rapporto sessuale. Al rifiuto di lei il 35enne, poco prima di Pesaro, ha accostato l’auto e poi l’ha abbandonata sulla A14. A trovare la ventenne sono stati gli agenti della polizia stradale. La ragazza è stata portata al pronto soccorso, e il giorno dopo ha presentato denuncia. Non sapeva molto del suo aggressore, che a lei si era presentato con un nome rivelatosi poi falso. Ma grazie al racconto della ventenne, e alle immagini delle telecamere dei vari luoghi dove quella sera si erano fermati, gli agenti della squadra mobile – diretti da Dario Virgili e coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani – sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, finito agli arresti domicilari.