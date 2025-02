Ticchi tra le stelle di Masterchef: "La mia ombrina ha acceso la sfida"

I segreti culinari di chef Jacopo Ticchi non potevano rimanere nei confini di Rimini per troppo tempo. Il 37enne, titolare dell’Osteria da Lucio, è comparso giovedì sera a Masterchef, al fianco Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli. Il riminese è stato protagnista del Pressure test finale della puntata, presentando una prova dedicata al pesce, cavallo di battaglia all’Osteria da Lucio. I sei concorrenti, usciti perdenti dalla prova in esterna, si sono scontrati contro la frollatura del pesce, in questo caso un’ombrina proveniente dal mare di Rimini. Questa pratica è una delle specialità di chef Ticchi che ha contribuito a fargli vincere nel 2024 il premio Cook, dedicato ai migliori talenti undere 35 in Italia e consegnato direttamente da Mauro Uliassi.

Ticchi, come si è sentito davanti alle telecamere?

"E’ stata una bella emozione, tra tutti i traguardi che ho raggiunto in questi anni, questo è stato il più divertente e soprattutto originale. Mi sarebbe piaciuto dire anche di più, ma i tempi tecnici me l’hanno impedito".

Ha condiviso la scena con tre grandi chef.

"Per un attimo mi sono sentito sullo stesso piano di mostri sacri come Barbieri, Cannavacciulo e Locatelli, al loro stesso livello".

Dietro le quinte come sono i tre padroni di casa?

"Persone squisite, molto umili che mi hanno coinvolto dal primo minuto".

Come si è svolta la prova?

"I concorrenti hanno avuto a che fare con un’ombrina intera, io l’ho tagliata in sei pezzi: testa, coda, collare, ventresca, filetto basso e filetto alto. Ad ognuno degli aspiranti chef è toccata una parte e hanno dovuto cucinarle in base a qualche consiglio che gli ho dato prima di lasciare la scena ai tre chef"

Cosa ha significato per lei essere apparso in un programma come Masterchef?

"Le persone riconoscono il successo quando lo vedono in televisione ed essere andato in onda in tutta Italia ha fatto conoscere sempre di più la filosofia di Lucio al grande pubblico".

Le scene sono state fedeli alla realtà?

"E’ stato tutto un one shot, one kill. Abbiamo fatto una ripresa in cui ho presentato la prova da superare e rivedendola in onda mi sono accorto che non sono stati fatti troppi tagli. Quindi posso dire che Masterchef è molto fedele a ciò che succede, non vengono manipolate le scene"

Cos’è la frollatura?

"Riguarda la maturazione del pesce. Questo processo nasce dalla lavorazione della carne: si prende il pesce fresco, viene lavorato e squamato, rigorosamente con il coltello, deviscerandolo e lasciandolo poi a maturare in celle frigorifere. Questa è una delle nostre specialità che mantiene intatto e rafforza il sapore del pesce".

Come nasce da Lucio?

"Quella della cucina è sempre stata una fame che mi ha accompagnato fin da piccolo. Ho lavorato in ristoranti in Australia, Ibiza e Milano, ma poi sono voluto tornare nella mia Rimini per portare il pesce come piace a me. Un pesce bello anche all’occhio e dopo tanto studio mi sono reso conto che con la frollatura questo era possibile".

