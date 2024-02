Tifiamo per il nostro compagno Andreas

Incredibile ma vero! Il neo-campione di taekwondo, il nostro compagno di classe Andreas Miserendino, si è distinto nella categoria cadetti cinture nere, dimostrando la sua forza e la sua intelligenza. Il taekwondo è un’arte marziale coreana e uno sport da combattimento a contatto pieno, basato sull’uso di tecniche di calcio ed è anche un esercizio di filosofia e meditazione.

Andreas è per noi un esempio di vita e, in qualche modo, ci insegna a combattere per mettere a frutto le nostre capacità. Grazie, Andreas, tiferemo per te per la convocazione in nazionale agli europei.

Tommaso Sartori III A