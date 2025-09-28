Tifosi biancorossi in festa: contro Rieti tutto esaurito

È caccia al biglietto per i tifosi biancorossi. La nuova Dole avrà con sé, per il debutto casalingo con Rieti, un bel colpo d’occhio nel ristrutturato Flaminio, con la capienza ampliata ora a quota 3.500 posti. Sono già 3.100 le presenze assicurate, ma c’è ancora tempo per acquistare i biglietti e il numero è destinato a salire. Nel conto dei 3.100 vanno considerati anche i 1800 abbonati, record storico raggiunto quest’anno. Una cifra limite, oltre la quale la società non è voluta andare per lasciare spazio, settimanalmente, alla vendita di singoli tagliandi. I tifosi di Rbr non vedono l’ora, anche per capire come sarà vivere dall’interno l’evento nel nuovo e più capiente palasport cittadino. È un entusiasmo che si tocca con mano anche sui socia. "Si torna a infiammare di passione il Flaminio", scrive Roberto. "Non vedo l’ora! Alé burdel!", aggiunge Cristina, sulla pagina Facebook di Rbr. Il soldout, diventato praticamente un’abitudine nella passata stagione sportiva, diventa una sfida nuova in quella corrente.

Il Flaminio ha fatto registrare, nello scorso campionato, la percentuale di riempimento più alta tra tutte le 20 società di A2: il 98.4%, con una media spettatori di 3.069 a gara. Raggiungere un tutto esaurito in queste prime giornate al Flaminio avrebbe ancor più valore e il traguardo appare possibile, alla portata, soprattutto per l’eccellente livello della squadra e il tipo di passione popolare che l’accompagna.

Ma occhio alle file, come avverte la stessa società. Le nuove procedure, comprensive di biglietto nominale e di una richiesta dati di fatto nuova, potrebbero creare resse ai botteghini. È per questo che il consiglio è munirsi in anticipo del tagliando, altrimenti il rischio di tardare per la palla a due è reale. I tifosi biancorossi sono pronti a sostenere la squadra oggi e per tutto il campionato. Sarà una stagione lunghissima, con 38 partite di regular season. Di queste, 19 in un più accogliente Flaminio.

Loriano Zannoni