Tifosi del Rimini a Campobasso. Sequestrate mazze e bastoni

Mazze, bastoni, caschi e circa 50 bottiglie di vetro vuote, contenute in sacchi neri. Poi ancora 21 tubi idraulici di plastica dura, assimilabili a bastoni per consistenza e lunghezza. È questo tutto il materiale sequestrato dalla polizia ai tifosi del Rimini in occasione della gara del campionato di serie C che la squadra biancorossa ha giocato in Molise contro il Campobasso sabato della scorsa settimana. Lo fa sapere la questura del capoluogo molisano. Proprio in concomitanza con la gara che si giocata allo stadio ‘Molinari’ la questura aveva disposto servizi di ordine pubblico, nei quali è stato impiegato oltre al personale locale di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, anche un’aliquota di rinforzo del reparto mobile di Napoli.

Al termine della partita – che per la cronaca si è chiusa con il risultato di 1-1 – gli agenti hanno esteso i controlli ai mezzi utilizzati dai supporter ospiti. Controlli effettuati per verificare che a bordo non vi fosse materiale potenzialmente pericoloso o che facesse ipotizzare l’intenzione di un utilizzo improprio durante il viaggio di ritorno verso la Romagna. Tutto questo anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Impossibile non riportare alla mente l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket lungo la superstrada Rieti-Terni che ha portato alla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista che si trovava seduto sul sedile accanto al lato del posto di guida. Ma anche in considerazione dei rapporti con altre tifoserie interessate da gare calcistiche in programma nello scorso fine settimana.

"Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo dei tifosi riminesi – fanno sapere i vertici della questura molisana nei giorni successivi al match di Campobasso – la perquisizione svolta all’interno dei loro minivan ha consentito di rinvenire il materiale proibito che è stato poi sequestrato".

Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine le posizioni dei tifosi coinvolti per stabilire eventuali ulteriori responsabilità di natura penale. Quella di sabato scorso a Campobasso in ordine di tempo è stata l’ultima trasferta alla quale hanno partecipato i tifosi del Rimini considerando che per la gara di Coppa Italia in programma ieri pomeriggio a Ravenna era stata vietata la vendita dei biglietti di ingresso allo stadio ravennate ai residenti nella provincia di Rimini.