Tifosi al Motogp di Misano, sale la febbre e Bagnaia cerca la rivincita dopo Aragon

Misano Adriatico (Rimini), 6 settembre 2024 — La delusione è stata tanta, lo spavento pure. Se l’è vista brutta Francesco Bagnaia ad Aragón, in un weekend completamente da dimenticare. Marc Marquez, futuro compagno di squadra nel team ufficiale Ducati dal 2025, ha dominato in lungo e largo, con la sensazione di tutti che quando è in palla è seriamente difficile da contenere. La cosa che più brucia, però, è il fratello Alex, suo compagno in Gresini, finito gratuitamente sulla spalla di Pecco nel finale di gara. Il tutto senza chiedere scusa, nonostante il torinese fosse già a terra per impostare la traiettoria in curva.

Tifosi della Motogp a Misano, l'invasione di pista dello scorso anno

Così, in un batter d’occhio, Pecco si è trovato tra Sprint e gara-normale spagnola sotto di 23 punti dal leader della Pramac Jorge Martin (299-276), che intanto è arrivato a Misano con nausea e vomito, “incapace di riposarmi la notte”, come ammesso nel giovedì di conferenze del ‘Marco Simoncelli’.

E pensare che in Austria, due settimane prima, Pecco aveva recuperato tutto il gap, chiudendo davanti al rivale iberico con un vantaggio di cinque punti in classifica Piloti.

La dimostrazione di quanto il Mondiale sia più aperto che mai come quello di scorso anno, e di come il duello sia pronto ad arrivare fino all’ultimo round di Valencia, il 17 novembre al ‘Ricardo Tormo’.

Pecco Bagnaia dopo aver vinto una gara (Foto account ufficiale Instagram)

I fan, intanto, non aspettano altro che un’altra battaglia tra i due, su una pista storicamente a vantaggio della Ducati.

Con la sensazione che ci si possa divertire e che anche Marc Marquez possa essere della battaglia. Gli organizzatori della gara sperano invece che venga superato il numero dei 141 mila spettatori registrati nel weekend di scorso anno, quando se ne contarono 40 mila in più rispetto al GP del 2022. Spettatori che, però, dovranno farsi pronti per arrivare con tempo al tracciato, evitando le classiche code che in auto possono formarsi nelle strette vie esterne al circuito. Possono farlo consultando il piano di viabilità da poco stilato dalla Prefettura.

A Misano Pecco, che nel 2022 trionfò davanti a tutti, ci arriva per il secondo anno di fila dopo un weekend turbolento.

L’anno scorso da Barcellona, quando la Ktm di Brad Binder gli finì su una gamba, dopo che al via il torinese era cascato in mezzo alla pista. Se la vide brutta Bagnaia, che guardò la morte in faccia ma nonostante in tutti, con ancora lo spavento in corpo e il dolore altissimo, gareggiò la settimana seguente.

Riuscì a strappare due terzi posti tra Sprint e gara, prima di recuperare lo svantaggio su Martin in Indonesia e di spuntarla a Valencia. Stavolta arriva non al meglio della condizione mentale, tirando però un sospiro di sollievo per non aver avuto conseguenze fisiche serie (solo dolore) dopo la ruotata sulla schiena di Alex Marquez ad Aragón.

Insomma, la voglia di recuperare in classifica mondiale su Jorge Martín, dopo la Spagna, è tanta. Ci sarà il suo “maestro” Valentino Rossi, gli amici, la sua Domizia e la sorella Carola da appoggiarlo, in un weekend che in tanti si augurano scoppiettante come non mai. Il preludio prima del secondo GP che, sempre in Romagna, sarà in programma nel weekend del 20-22 settembre.