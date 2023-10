Tikedo cresce. Acquisizione in Lettonia

Tikedo continua a espandersi. L’azienda con sede a Santarcangelo, leader nel Sud Europa nel settore

delle etichette, ha acquisito una quota di maggioranza di Impaks, società con sede a Riga (Lettonia) e specializzata in etichette di alta qualità per l’industria degli spirits. "Questa operazione segna un’importante pietra miliare nella strategia di crescita anche al di fuori dell’Italia" l’istantanea che arriva dall’azienda di Santarcangelo, guidata dal ceo Vito Giurazza (nella foto). Impaks, fondata nel febbraio 1998, si è guadagnata una reputazione internazionale per la sua esperienza nella progettazione, produzione e distribuzione di etichette appositamente adattate per l’industria degli alcolici. Impaks impiega una gamma versatile di tecnologie e questa acquisizione strategica offre a Tikedo "vantaggi significativi, che comprendono capacità

tecnologiche avanzate attraverso il parco macchine avanzato di Impaks, l’accesso alle competenze nella spalmatura e nella laminazione di materie prime speciali e una copertura di mercato più ampia". Vantaggi che "rafforzano l’impegno di Tikedo nel fornire soluzioni di

etichettatura di alto livello e stabilire standard di settore per qualità e innovazione".

L’azienda di Santarcangelo ha un fatturato di 40 milioni di euro, con 200 dipendenti in organico e 3mila clienti. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Impaks nel gruppo Tikedo – le parole di Giurazza –. La reputazione di eccellenza di Impaks e la sua

competenza nel settore degli spirits ne fanno un’aggiunta ideale al nostro portafoglio. Non vediamo l’ora di unire i nostri punti di forza e il nostro know-how per guidare l’innovazione e fornire valore ai nostri clienti".

