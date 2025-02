Tikedo cresce ancora e conclude una nuova acquisizione in Puglia

Tikedo, piattaforma leader nel Sud Europa nel settore delle etichette, con quartier generale a Santarcangelo, ha acquisito una quota di maggioranza di Editrice L’Immagine, azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di etichette di alta qualità. Gli amministratori e azionisti di Editrice L’Immagine, Stefano Salvemini e Gaetano Armenio, mantengono una quota di minoranza nella società e continueranno a guidare l’attività.

Fondata nel 1980 con sede operativa a Molfetta (Bari), l’azienda nel 2024 ha generato ricavi per 2 milioni di euro. "Siamo entusiasti di accogliere L’Immagine all’interno della famiglia Tikedo – le parole del ceo Vito Giurazza – Questa acquisizione è un importante passo della nostra strategia di crescita. Il gruppo aggiunge per la prima volta un sito produttivo in Puglia che ci aiuterà a essere più vicini ai clienti attuali e prossimi nel Sud Italia. L’Immagine gode di un eccellente reputazione e possiede un impianto produttivo all’avanguardia e votato a minimizzare le emissioni, grazie agli importanti investimenti effettuati negli ultimi anni".

g. c.