Tikedo si rafforza: acquisizione in Lombardia

Un’azienda in crescita che vuole allargare ulteriormente i propri confini. Tikedo, piattaforma leader nel Sud Europa nel settore delle etichette con sede a Santarcangelo, ha acquisito Mach Label, realtà italiana specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di etichette di alta qualità. L’amministratore delegato e azionista di Mach Label, Gianfranco Scaperrotta, reinvestirà nel gruppo e continuerà a guidare l’attività insieme ai manager di Tikedo.

"Questa acquisizione – osserva Vito Giurazza, ceo dell’azienda di Santarcangelo (nella foto) – è da considerare un importante passo della nostra strategia di crescita e si allinea perfettamente con il nostro impegno a fornire etichette e un servizio di alta qualità ai nostri clienti. L’eccellente reputazione e l’impianto di produzione all’avanguardia rendono Mach Label un’aggiunta ideale al nostro portafoglio. Non vediamo l’ora di integrare i nostri punti di forza e le competenze per guidare l’innovazione e garantire il maggior valore ai nostri clienti".

Tikedo ha un fatturato (inclusa Mach Label) di 40 milioni di euro, con 200 dipendenti in organico e 3mila clienti. Mach Label,

fondata nel 2012 e con sedi operative a Gerenzano (Varese) e Viadana (Mantova), nel 2022 ha generato ricavi per 5 milioni e si è affermata come fornitore di etichette autoadesive in diversi settori, tra cui cibo, cosmetica e farmaceutico. L’azienda dispone di un impianto di produzione dotato di macchinari innovativi, tra cui sistemi di stampa digitale e flessografica all’avanguardia e di fascia ampia e soluzioni per la stampa di imballaggi flessibili. L’acquisizione rafforzeràulteriormente la posizione di Tikedo sul territorio italiano, favorendo l’espansione in mercati

chiave e il consolidamento della presenza del gruppo in Lombardia.

Gianfranco Scaperrotta, presidente di Mach Label, chiarisce: "Abbiamo scelto di fare parte del Gruppo Tikedo per proseguire un lungo cammino di crescita con dei partner che condividono il forte know-how nel mondo delle etichette e che sono a loro volta dotati di tecnologie moderne". L’ingresso nella famiglia del gruppo di Santarcangelo è accolto "con entusiasmo", tanto che "ho deciso – dice Scaperrotta – di entrare a far parte dei soci di Tikedo".

