TikTok paga la multa: "Ora servono controlli"

La tutela dei minori sammarinesi. È partito tutto da qui, dall’impulso dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del Titano a tutelare il trattamento dei dati personali, rilevando – sostiene l’autorità – che da parte della piattaforma social TikTok non ci fosse stato il rispetto di tali regole. "A nostro avviso non è stata rispettata questa regola, cioè non sono state adottate le misure idonee a verificare l’età degli utenti in fase di accesso al social. Questa è la base giuridica del provvedimento", spiega l’avvocata Patrizia Gigante, componente dell’Autorità, commentando la notizia del pagamento della sanzione da 3,5 milioni versati appunto nei giorni scorsi da TikTok proprio nelle casse della Repubblica. Il colosso tech cinese era stato infatti già sanzionato lo scorso ottobre poiché non avrebbe sorvegliato sulla corretta applicazione del regolamento sul trattamento dei dati per cui le norme prevedono che i minori di 16 anni debbano chiedere il consenso ai genitori per iscriversi ai social network. Nei giorni scorsi, dunque, la mossa di TikTok è stata quella di pagare per intero la sanzione, subito prima di impugnare però la sentenza contro la piattaforma.

Già in passato l’Autorità sammarinese aveva multato un altro big del digitale, Meta, per violazioni in materia di dati personali. "Quello di cui noi ci preoccupiamo molto – precisa ancora l’avvocata del foro di Rimini – è il fatto che i minori siano portati ad immettere quantità enormi di dati attraverso i social e che questi dati non possano poi più essere successivamente controllati, e che vengono peraltro utilizzati in maniera totalmente difforme da quelle che erano le intenzioni del legittimo titolare". Poi ancora. "Non siamo qui a ergerci censori, ma ci vogliono regole e controlli, e farli applicare – aggiunge Gigante – Le norme oggetto del provvedimento esistono da qualche anno, quindi il tempo c’è stato per rintracciare gli strumenti più idonei. Anche perché parliamo di aziende che hanno a disposizione risorse economiche e tecnologiche sconfinate, che svolgono attività che sono estremamente lucrose, e che quindi debbono adottare misure idonee ad evitare il prodursi di violazioni".