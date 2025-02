TikTok paga la multa da 3,5 milioni: ecco perché

San Marino, 18 febbraio 2025 – San Marino batte cassa. E lo fa vedendosi corrispondere una cifra da capogiro di ben 3,5 milioni di euro da parte del colosso cinese dei social-network ’TikTok’. Una goccia nel mare di un fatturato annuo da oltre 18 miliardi per l’applicazione di proprietà della società cinese ByteDance, che, però, così rischia di vedere prendere forma un precedente molto pericoloso per la piattaforma stessa, che già dallo scorso mese sta facendo i conti con un rischio bando negli Stati Uniti.

TikTok infatti il 19 gennaio scorso era stato ’oscurato’ per qualche ora per effetto della decisione della Corte Suprema a stelle e strisce di confermare la legge sul divieto dell’applicazione nel territorio nazionale. Ma se negli States il provvidenziale intervento del neo eletto presidente Donald Trump è riuscito con un ordine esecutivo lampo a far slittare il destino della piattaforma di qualche mese, sul Titano la partita sta andando diversamente.

Il colosso cinese infatti ha infine deciso di versare nelle casse dello Stato quei tre milioni e mezzo di euro di multa che la piattaforma si era vista comminare da parte dell’Autorità Garante dei Dati Personali della Repubblica. A detta dell’organo sammarinese, presieduto da Umberto Rapetto, TikTok non avrebbe adottato “alcuna idonea modalità di verifica e rilevazione circa eventuali dichiarazoni mendaci rese dall’utente in fase di registrazione e accesso alla piattaforma” recita il provvedimento dell’Autorità, che multa per l’appunto la piattaforma per 3,5 milioni di euro. Sempre stando all’organo sammarinese: “Il titolare del trattamento non risulta essersi adoperato per verificare adeguatamente che il consenso sia prestato o autorizzato da utenti maggiori di 16 anni, o in caso di utenti minori di anni 16, dal titolare della potesta genitoriale sul minore”.

Nonostante il versamento da parte di TikTok della cifra integrale prevista dalla multa, però, il braccio di ferro tra il noto social cinese e la Repubblica sembra ben lungi da una risoluzione. TikTok infatti ha già impugnato entro i termini il provvedimento, che è più ampio e non riguarda solo la multa, bensì anche aspetti di tipo normativo che, in caso di accoglimento in toto da parte del giudice in causa, potrebbero andare a creare un precedente per la società.

“Per ora possiamo dirci felici per le casse erariali di San Marino – commenta il maxi versamento il presidente dell’Autorità Garante, Umberto Rapetto –. Ma sappiamo che non è finita qua e che il ricorso di TikTok porterà a nuove valutazioni sull’accaduto. Ma noi siamo sereni e convinti di quanto rilevato: ossia che da parte della società vi sia stata una mancata adozione di cautele e tutele nei confronti dei minori nell’accesso e nell’utilizzo del social”.