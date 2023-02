Timo, una donna di prim’ordine "Racconto il caos del quotidiano"

Oggi alle ore 21.15, Maria Pia Timo, autrice, attrice, comica e cabarettista faentina, porterà sul palco del Pazzini di Verucchio, una guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito, strepitoso monologo comico dal titolo ’Una donna di prim’ordine’ con la regia di Roberto Pozzi. Famosa per Zelig, Colorado e tante altre trasmissioni tv , al cinema, la comica romagnola ha lavorato, tra gli altri, con Pupi Avati e ha dato corpo alla Lumaca del Pinocchio di Matteo Garrone. Ha condotto le trasmissioni culinarie Fratelli Coltelli e Vespa Teresa.

Maria Pia, che monologo porta a Verucchio?

"Una donna di prim’ordine è stato scritto in collaborazione con Sabrina Toscani, professional organizer, oltre che da mio marito e ha come tema l’ordine, il disordine delle nostre vite, sia da un punto di vista materiale che mentale e tecnologico. Si ride molto, ci si commuove e si cerca di mettere in ordine i pensieri".

Può un’attrice comica mettere in ordine la vita dello spettatore?

" Può far pensare al caos della dispensa, alle tante mail da smistare, alla chat dell’ufficio, allo scompiglio dei bambini, ai controsensi, ai rimedi, alle teorie scientifiche e non. Con questo spettacolo porto riflessioni sui metodi giapponesi, sui metodi della nonna, tutto condito dall’ironia. Questi e altri ancora sono gli elementi portanti di questo monologo che forse cambierà un po’ le abitudini di chi mi ascolta".

Torna a Verucchio, poi a marzo sarà a Cattolica con un altro spettacolo. La Romagna prima di tutto?

"Sono molto legata alla mia terra. Alcune date dei miei spettacoli in Romagna sono rimaste particolarmente impresse nella mia memoria. Qualche anno fa con mio figlio siamo andati a Coriano per un festival di burattini. Ero molto affascinata dal paese, dalle stradine dal teatro dove ho trovato una vecchia locandina di un mio spettacolo: c’ero stata. Una grande emozione".

Come è iniziato questo legame?

"Sono diventata famosa con un personaggio romagnolo Wanda la carrellista che ho portato sulle scene con Bulldozer su Rai 2. Con questo ruolo sono stata vista come un’icona della Romagna".

Lei ha una grande carriera costellata di successi fra palco e televisione e grande schermo.

"Considero tutto ciò che faccio semplicemente il mio lavoro. La fatica che bisogna fare per costruire e mettere in scena uno spettacolo, il recitare con registi famosi, la tv. Tutto fa parte di me".

Progetti futuri?

"Stiamo scrivendo con la banking trainer Daniela Lorizzo un nuovo spettacolo ’Sol di Soldi. Vademecum per ridere là dove ci sarebbe da piangere’".

Rosalba Corti