Tintarella low cost al parcheggio

Restyling completato, ma resta il degrado nella zona del porto. Da una parte l’amministrazione comunale annuncia il completamento e la riparazione di alcuni degli arredi realizzati nel 2019 lato Igea Marina (interventi per un importo di 50mila euro). Dall’altra, continuano le ’invasioni notturne’ da parte di persone senza fissa dimora sulle imbarcazioni ormeggiate, che vengono utilizzate come alberghi a costo zero. Negli ultimi giorni poi un’altra novità. Ovvero, la tintarella nel parcheggio intorno al mercato ittico, sempre sul porto lato Igea monte, dove sono di stanza diversi camper, con alcuni turisti che piazzano lettini e sedie in alcuni stalli bianchi del parcheggio per le auto. Creme solari, bikini e tintarella sull’asfalto. Il tutto dove aver bloccato preventivamente l’accesso agli stalli con bici e passeggini, mentre all’ora di pranzo piazzano sedie e tavolini all’ombra della palazzina del mercato ittico. Insomma, un nuovo target turistico di certo non ’altospendente’, come si dice con orrendo neologismo.

Non si fermano le intrusioni sulle barche. "Alcune sere fa ero sulla barca di mio padre con alcuni amici – racconta un ragazzo – quando ho visto un tizio fare un gran salto dalla banchina e ’atterrare’ pericolosamente su un motoscafo ormeggiato vicino. Gli ho chiesto cosa stesse facendo, quando ho messo mano al telefono dicendo che avrei avvertito le autorità mi ha apostrofato pesantemente invitandomi a farmi i cavoli miei". Non è purtroppo la prima volta che succede. Il fenomeno si ripete da inizio estate e nonostante le segnalazioni, effettuate anche dal presidente del Circolo nautico Roberto Sancisi a carabinieri, polizia locale e capitaneria di porto, continua a ripetersi.

"Avevo dimenticato di chiudere la barca – racconta un diportista – E quando al mattino ci sono andato, molto presto perché era prevista un’uscita all’alba, ho sorpreso all’interno un ragazzo che dormiva". "Anche a me è capitato più volte – fa eco un altro diportista –. Quando ho beccato una persona all’interno ho temuto che reagisse male, così ho cercato di calmarlo. Ma la cosa non si è risolta". In zona porto pare essersi ’accasata’ una piccola comunità di senzatetto, che sceglie le barche, incustodite, quali ’dimore’ notturne. E ricarica i telefonini di giorno, a costo zero. Il Circolo Nautico sta valutando la possibilità di installare le telecamere di videosorveglianza. I diportisti auspicano maggiori controlli.