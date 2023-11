Tir si ribalta in rotonda. Denunciato l’autista

È stata una tragedia sfiorata l’incidente verificatosi nella notte tra venerdì e ieri, quando lungo l’Adriatica, all’altezza di San Lorenzo a Riccione, una tranquilla notte di metà autunno è stata squarciata dal boato di un tir che si ribalta con tanto di rimorchio, impattando violentemente sull’asfalto. E’ successo intorno alle 23.45 all’altezza della rotonda sull’Adriatica nella frazione riccionese. Secondo le prime ricostruzioni svolte sul luogo dell’incidente da parte della Polstrada era sembrato che a provocare il ribaltamento su un fianco del camion fosse stata la possibile alta velocità con cui la rotonda era stata imboccata, oppure un carico non ben bilanciato.

Ma successivamente agli accertamenti di rito, il conducente del mezzo pesante, un 49enne italiano, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. Perciò il conducente 49enne è stato denunciato dalla polizia stradale e gli è stata ritirata la patente. Sul luogo dell’incidente l’altra sera sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre l’uomo dal mezzo pesante ribaltato e i sanitari del 118, che hanno poi trasferito l’uomo in ospedale con codice di media gravità a seguito delle ferite riportate dopo l’incidente. Fortunatamente, vista anche l’ora, per la Statale al momento del ribaltamento del camion non stavano transitando nelle vicinanze altri mezzi e nessun altro è rimasto coinvolto. Le operazioni per sgomberare rotonda e carreggiata dalla presenza del tir ribaltato tuttavia ha impegnato i soccorsi e forze dell’ordine per diverse ore nella notte.