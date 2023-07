Tira sassi contro i passanti e aggredisce i carabinieri

Pomeriggio di follia a Riccione. L’altro ieri un 61enne ha seminato il caos tra via Angeloni e viale D’Annunzio: prima ha ferito un anziano passante colpendolo con un sasso, poi si è dato alla fuga in direzione dell’ex hotel ’Le Conchiglie’, aggrendendo i carabinieri che si erano messi al suo inseguimento e cercando persino di morderli nel tentativo di sfuggire all’arresto. Ci sono voluto quattro militari per fermarlo e immobilizzarlo e infine accompagnarlo in camera di sicurezza.

L’allarme scatta attorno alle 14, quando al numero di emergenza arriva una telefonata che segnala la presenza di uno scalmanato a torso nudo che sta facendo il diavolo a quattro in viale D’Annunzio, importunando e aggredendo i passanti. Le pattuglie dell’Arma si precipitano sul posto, dove si imbattono in un anziano che mostra una ferita al fianco, e dopo aver spiegato la situazione punta immediatamente il dito contro l’autore dell’aggressione. Si tratta proprio del 61enne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, che in quel momento continua ad aggirarsi con aria molto agitata in via Angeloni. I carabinieri si avvicinano ma a quel punto lo scalmanato perde completamente le staffe. Si scaglia contro le divise, prendendole a spintoni. Colpisce un carabiniere con un pugno e prova persino a morderne un altro. Messo alle strette, il 61enne si dirige di corsa in direzione dello stabile dell’ex hotel ‘Le Conchiglie’. Si arrampica sulla ringhiera e cerca di sfuggire ai militari che continuano a dargli la caccia scavalcando la recinzione. Nel frattempo sul posto l’Arma ha inviato degli altri rinforzi. Dopo alcuni minuti di concitazione, il 61enne viene finalmente bloccato e accompagnato in caserma per l’identificazione. Qui in seguito sarà dichiarato in stato di fermo. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, difeso dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero. In aula ha detto di sentirsi per male, e per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. L’udienza è poi proseguita normalmente e alla fine il giudice ha convalidato il fermo. L’uomo è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza, che si terrà il 21 luglio prossimo.