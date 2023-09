Tira un coltello alla ex compagna. Andrà a giudizio

Andrà a giudizio il 54enne molestatore, difeso dall’avvocato Vincenzo Gallo, che dallo scorso 25 agosto non poteva già più avvicinarsi – per effetto di un’ordinanza di misura cautelare firmata dal gip Lucio Ardigò su richiesta del pm Luca Bertuzzi – alla ex compagna. A disporre il giudizio immediato nei suoi confronti è stato nei giorni scorsi il gip Manuel Bianchi a seguito delle indagini a carico dell’uomo in cui era emerso un mosaico accusatorio per il reato di atti persecutori. Il 54enne riminese, infatti, è accusato di avere perseguitato in più di un’occasione la ex compagna senza accettare la nuova vita sentimentale di lei. L’indagato sarebbe arrivato persino, nel pomeriggio del 9 agosto scorso, a presentarsi alla porta del bar in cui la donna vittima di stalking lavora e, dopo averle chiesto un bicchiere d’acqua, l’indagato avrebbe afferrato un coltello dal bancone e lo avrebbe quindi scagliato contro la donna, fortunatamente senza colpirla. A seguire, il 54enne secondo le accuse non contento ha quindi minacciato la donna e, vedendola prendere il cellulare per chiamare aiuto, glielo ha strappato di mano e lo ha distrutto, scagliandolo per terra. Questo l’ultimo episodio persecutorio di una presunta lunga scia, che il 54enne è accusato di aver portato avanti nei confronti della donna a partire da maggio.