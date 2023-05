Titane, pari e rimpianti

Difficile da digerire l’epilogo dello scontro diretto tra Under 15 di San Marino Academy e Parma, match della fase interregionale (5-5). Titane a caccia di un successo che avrebbe permesso loro il sorpasso al secondo posto in classifica. Sotto dopo cinque minuti, le ragazze di mister Piva hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-1 grazie ai gol di Toraldo, Terenzi (doppietta per lei). Nella seconda frazione Terenzi sfiora la tripletta, ma è il Parma ad andare ancora a segno e sempre dopo cinque minuti. Per poi, poco dopo completare la rimonta. Poi altri due gol per parte, Terenzi e Yazici per le titane. Under 15 fase interregionale (11ª giornata): Arezzo-Delfini Biancazzurri 2-3, Fiorentina-Cesema 0-1, Ternana-Sassuolo 5-4, San Marino Academy-Parma 5-5. Classifica: Sassuolo 27; Parma 21; San Marino Academy 19; Arezzo 15; Cesena 14; Delfini Biancazzurri 13; Fiorentina 9; Ternana 7.