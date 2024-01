Titani, amichevole con l’Ancona

In campo tre delle quattro formazioni della San Marino Academy iscritte a campionati maschili di respiro nazionale in questo fine settimana. Fa eccezione la Primavera 4 di mister Nicola Cancelli, che scenderà ad Ancona per affrontare i padroni di casa al Dorico, ma si tratta di una amichevole considerando che il campionato riprenderà sabato prossimo. Tutti in calendario per domani, invece, gli altri incontri ufficiali. A mezzogiorno esatto toccherà all’Under 15 di Matteo Magnani, che ospiterà i coetanei della Virtus Verona all’Ezio Conti di Dogana. Il medesimo confronto, ma tra Under 17, è differito sullo stesso impianto alle 15.30. Salirà fino a Trento, infine, l’Under 16 biancazzurra. I ragazzi di Vangelista saranno di scena al Claudio Prada alle 15 di domani, dopo una lunga trasferta che per loro inizierà di buon’ora col trasferimento da San Marino in pullman.