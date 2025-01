Titani e United verso la ’prima’ cercando di non inciampare più

San Marino a Budrio per affrontare il Tau Altopascio, United Riccione a Cattolica per vedersela con lo Zenith Prato. Inizierà così, domani, il 2025 delle squadre di casa nostra di serie D. Con un obiettivo comune. Quello di buttarsi alle spalle la prima parte di campionato, e l’ultima del 2024, che ha riservato non troppe cose piacevoli a titani e United. Per mantenere la categoria servirà un nuovo anno fatto di accelerate, più che di frenate. Trovando quella stabilità che, tra una rivoluzione e l’altra, è stata una chimera nella prima parte di campionato.

L’impresa, almeno sulla carta, sarà più complicata per il San Marino di mister Biagioni contro la terza forza del girone D. Il Tau, infatti, sin qui ha messo insieme ben 21 punti in più rispetto ai biancazzurri della Repubblica. E lontano da casa ha lasciato tutto agli avversari solo in due occasioni: sul campo del Progresso e a Pistoia. Ben diversa la situazione di classifica dello Zenith, la seconda squadra di Prato. Sedici punti, due in meno rispetto allo United che sa bene di non poter fallire in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

E dopo aver perso quello contro il San Marino, i biancazzurri sanno di non potersi ripetere anche a inizio anno. I novanta minuti tra San Marino e Tau Altopascio saranno diretti dal fischietto della sezione di Messina, Benito Saccà. Allo ’Zucchini’ di Budrio il fischietto siciliano sarà in compagnia degli assistenti Francesco Quattrotto e Alberto Fiore, entrambi della sezione di Messina. Il match del ’Calbi’ tra United Riccione e Zenith Prato, invece, è stato affidato a Valerio Navarino della sezione di Taurianova. Che alla prima di ritorno sarà con gli assistenti Andrea Galluzzo di Locri e Domenico Zappino della sezione di Vibo Valentia.

Le designazioni arbitrali della prima di ritorno: Imolese-Corticella (Santeramo di Monza), Piacenza-Cittadella (Vazzano di Catania), Pistoiese-Fiorenzuola (Pani di Sassari), Prato-Ravenna (Palmieri di Avellino), Sammaurese-Forlì (Martini di Valdarno), Sasso Marconi-Progresso (Montefiori di Ravenna), Tuttocuoio-Lentigione (Aurisano di Campobasso), United Riccione-Zenith Prato (Navarino di Taurianova), Victor San Marino-Tau Altopascio (Saccà di Messina).