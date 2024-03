Titani, un’amichevole tira l’altra. Da Saint Kitts e Nevis alla Moldavia

Nuovo impegno internazionale per la Nazionale di San Marino di Roberto Cevoli. È stata infatti ufficializzata per martedì 10 settembre l’amichevole con la Moldavia. La sfida si giocherà allo Zimbru Stadium della capitale Chisinau, con calcio d’inizio previsto alle 19 locali (le 18 a San Marino). Sarà questo un secondo appuntamento nel mese di settembre per i biancazzurri di Cevoli che qualche giorno prima – giovedì 5 settembre – esordiranno in Nations League contro il Liechtenstein nelle mura amiche del San Marino Stadium. Sono ben otto i precedenti tra la Nazionale di San Marino e la Moldavia: gli ultimi risalgono entrambi al 2018, nel doppio confronto di Nations League, con Franco Varrella in panchina per i titani. Si è giocato anche due volte per le qualificazioni ai Mondiali di Brasile 2014, due volte per la corsa agli Europei del 2012 e altre due amichevoli ufficiali datate 2017 e 2000. I precedenti sorridono tutti ai moldavi, con nessuna rete segnata dai biancazzurri. La fitta rete di amichevoli di quest’anno comprende anche il debutto del commissario tecnico Cevoli in panchina. La prima uscita ufficiale è infatti programmata per mercoledì 20 marzo con Saint Kitts e Nevis, alle 20.45. Quattro giorni più tardi, contro lo stesso avversario e alla stessa ora, la seconda sfida amichevole per i biancazzurri. Per la prima volta una Nazionale afferente alla confederazione della Concacaf (che unisce Nordamerica, Centroamerica e Caraibi) disputerà incontri ufficiali, benché amichevoli, nel territorio della Repubblica. Poi restando nel campo dei test, la Nazionale di San Marino sarà in campo l’11 giugno contro Cipro. Ma prima, il 5 giugno, se la vedranno con la Slovacchia in amichevole, con calcio d’inizio ancora da definire. Si giocherà in campo neutro, all’Ergo Arena di Wiener Neustadt, città austriaca a 60 chilometri a sud di Vienna. Se sarà una prima volta in amichevole tra San Marino e Slovacchia, diversi invece sono i precedenti relativi alle qualificazioni europee. Le due squadre infatti si sono incontrate nel cammino agli Europei di Austria e Svizzera (2008) e ai Mondiali di Sud Africa (2010), con quattro successi a favore della Slovacchia. Di recente invece la formazione slovacca, allenata allora da Calzona, ha strappato il pass per Euro 2024 e farà il suo esordio il 17 giugno col Belgio.