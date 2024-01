Titano e Andorra sempre più vicini

Banca Centrale ha firmato un Memorandum d’intesa con l’Andorran Financial Authority. "Il Memorandum – spiegano da Bcsm – stabilisce un ampio ambito di cooperazione bilaterale tra le due autorità di vigilanza nello svolgimento delle rispettive funzioni e compiti. L’accordo comprende la totalità dei servizi finanziari e fornisce un solido quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca in materia di vigilanza e regolamentazione delle attività bancarie, finanziarie e assicurative". Un accordo che faciliterà inoltre una fattiva collaborazione "e la condivisione delle rispettive competenze tra le due autorità in materia di servizi finanziari, alla luce dell’attesa conclusione dell’accordo di associazione tra San Marino e Andorra con l’Ue". L’accordo è stato firmato dal dg di Afa, David Cerqueda, e dal dg di Bcsm, Andrea Vivoli.