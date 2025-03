Titano ed Epo firmano un accordo

La Repubblica di San Marino ha siglato a Monaco di Baviera un accordo di cooperazione pluriennale con l’Organizzazione europea dei brevetti per potenziare il sistema brevettuale nazionale e favorire uno scenario di innovazione e competitività di livello internazionale. L’intesa, inquadrata nel Strategic Plan 2028, "rappresenta – spiegano dalla segreteria di Stato all’Industria – un’importante opportunità di rinnovamento per un Paese che da sempre ha compreso il valore strategico della proprietà intellettuale quale motore per lo sviluppo economico e sociale. E’ un investimento decisivo sul futuro che promuove la formazione di giovani talenti, l’adozione di tecnologie d’avanguardia e un ammodernamento normativo necessario per rispondere con prontezza alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. Il protocollo integra il Brevetto Europeo e il Brevetto Unitario, "elevando il livello di protezione e trasparenza in un sistema che mira a essere all’avanguardia".