Titano nello spazio con i colossi Usa

Alcune tra le maggiori aziende aerospaziali statunitensi parteciperanno a San Marino Aerospace, il primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy ospitato sul Titano. Questo evento – che si svolgerà nei giorni 25 e 26 ottobre prossimi presso la Multieventi Sport Domus – è promosso dal Congresso di Stato che ne ha affidato l’organizzazione alla società sammarinese Tait, e vede un’importante partnership con l’American Chamber of commerce in Italy (AmCham Italy). Al momento, è prevista la partecipazione di colossi americani del calibro di Boeing, Lockheed Martin, Collins, Magroup Usa e Axiom, mentre sono in corso trattative con SpaceX e altre aziende aerospaziali.