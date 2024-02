Titano verso la rivoluzione digitale

"E’ un’iniziativa partita da lontano, nata da un Memorandum d’Intesa con Amazon Web Service ormai 3 anni fa e della quale oggi siamo orgogliosi di annunciare l’avvio della fase operativa". Così, il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi ha aperto la serata ’The rock in the cloud’ organizzata per presentare il progetto di digitalizzazione e passaggio al cloud del sistema informatico della Repubblica di San Marino. "Tutti gli approfondimenti che abbiamo ritenuto necessari sono stati portati avanti –ha detto Righi – la segreteria di Stato e il Congresso di Stato hanno valutato attentamente ogni dettaglio e hanno scelto di mettere questo percorso al centro del progetto per lo sviluppo economico del Paese. Il nostro Paese è laboratorio tecnologico ideale per i colossi della digitalizzazione che ci supporteranno in questo progetto". Si tratta di Amazon Web Services e VMware by Broadcom, colossi internazionali "che mettono San Marino e i sammarinesi al centro del progetto. Scriveranno il futuro insieme a noi, per le aziende e per i nostri giovani aiutandoci a realizzare una vera transizione digitale". In apertura di serata è intervenuto anche il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari che ha ricordato come "il dibattito sul tema dello sviluppo economico legato alla digitalizzazione sia centrale in tutta Europa e nel mondo, non c’è realtà che possa guardare al futuro senza lavorare sulla propria transizione digitale". Per Amazon Web Service è intervenuto Franco Spicciariello, direttore Public policy dell’Area Europa e Mediterraneo. Per VMware by Broadcom hanno presentato il progetto il senior manager solution engineering Marco Mazzoleni e Massimiliano Moser senior territory manager.

I tecnici hanno spiegato che cosa si intenda per digitalizzazione del paese e passaggio al cloud rispondendo ai dubbi relativi alla sicurezza del sistema e dei dati. Ribadito come quella "del passaggio al cloud sia ormai una scelta globale che a maggior ragione si rivelerà determinante per San Marino". Centrale il tema della sicurezza dei dati "che saranno classificati direttamente da San Marino e verranno conservati, criptati, dove San Marino sceglierà". Presentato anche il primo progetto che vedrà la luce, e che interessa principalmente aziende e professionisti, quello della realizzazione del nuovo Registro unico delle attività economiche che sarà pronto già entro la prossima primavera.