Titans vincenti all’overtime, Angels ko

Titans vincenti all’overtime ed Angels ko nell’ultimo turno di Serie C. Nel girone umbro marchigiano, la Pallacanestro Titano di Piero Millina coglie un successo molto importante a Fossombrone nella tana della quarta in classifica, ora agganciata (e superata, in virtù del 2-0 negli scontri diretti). Il match finisce 68-73 dopo 45 minuti di gioco, con i marchigiani a pareggiare grazie a un gioco da tre punti di Casalini che vale l’overtime e San Marino a fuggire grazie alla precisione in lunetta nel prolungamento. Prestazione monstre di Gamberini, autore di una doppia-doppia da 31 punti e 16 rimbalzi. Il tabellino dei Titans: Borello ne, Gamberini 31, Frigoli 9, Macina 1, Fusco 14, Dini 12, Felici ne, Pesaresi 6, Monticelli, Gasperoni ne. All.: Millina. Niente da fare invece per gli Angels a Lugo nella sfida valevole per la sesta di ritorno del girone B emiliano-romagnolo.

Gli Aviators frenano la corsa della Dulca, che nel 2024

aveva conquistato solo vittorie, grazie a un match solido e che si decide nel finale. Angels a +4 a 2’ dal gong, poi è solo

Lugo, con l’ultimo tiro da 8 metri di Conti a spegnersi sul ferro.

Per i clementini una gara senza due elementi importanti come Mulazzani e Saltykov.

Il tabellino di Santarcangelo: Bonfè ne, Conti 16, Antolini ne, Macaru 3, Benzi 8, Rossi 5, Rivali 11, Bedetti 18, Mari, Abba 8, Lombardi. All.: Serra.