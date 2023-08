Titolare di un bar perseguitata dallo stalker

Per paura di quell’uomo che aveva iniziato a tormentarla in ogni modo possibile, una barista riminese era stata costretta ad installare fuori dal locale delle telecamere. Non accettando la fine della loro relazione, il 54enne aveva però continuato a recarsi nel bar, rivolgendo minacce di ogni tipo contro la povera titolare, costringendola a vivere nel terrore che potesse accadergli qualcosa di male. Una persecuzione che ha raggiunto il suo apice nel periodo compreso tra maggio e agosto, costringendo la vittima a cambiare le proprie abitudini per paura di imbattersi nello stalker. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe persino arrivato al punto di lanciare un coltello la barista, rimasta per fortuna illesa. Accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il gip del tribunale di Rimini ha quindi disposto il divieto di avvicinamento nei confronti del 54enne, chiamato a rispondere dell’accusa di atti persecutori.