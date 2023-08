Tocca a Linus fare gli auguri di Ferragosto

Migliaia in piazzale Roma per gli appuntamenti di Radio Deejay con il live di Francesco Gabbani. In assenza di un sindaco in carica, è stato il direttore artistico dell’emittente a portare i tradizionali auguri agli ospiti di Riccione. Il Comune ha chiesto a Linus di fare gli auguri di Ferragosto ai turisti a nome della Città di Riccione. Auguri che sono stati diffusi su tutte le spiagge la mattina del 15 agosto tramite la Publiphono e diffusi sui canali social istituzionali della città.

Qui di seguito il testo del messaggio: "Ciao, sono Linus e a nome di Riccione voglio innanzitutto ringraziarvi per aver scelto di passare le vacanze nella nostra bella città, e poi augurarvi un bellissimo, sereno e felice Ferragosto. Buon divertimento a tutti da Riccione". Il programma di Deejay on Stage prosegue ogni giorno con Play Deejay e nella serata di domani Ernia e The Kolors.