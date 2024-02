Tocca un’auto in sosta e ‘decolla’: ferita conducente

Auto capottata, riversa su un fianco in viale Rimini. L’incidente è avvenuto verso le 13 di ieri, quando un’Alfa Romeo Mito stava percorrendo la strada in direzione nord. Per cause al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto a rilevare il sinistro, la Mito è andata a toccare una Panda in sosta a bordo strada. L’auto ha preso il volo ribaltandosi e finendo su due ruote. Al volante della Mito c’era una donna riccionese sui quarant’anni. Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco per entrarla dall’auto, e il personale del 118. La signora non ha perso conoscenza, ma precauzionalmente è stata trasportata al Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti.