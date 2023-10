Tofani incoronato re del caffè italiano

Gianluca Tofani (33 anni), barista riccionese e docente dell’Accademia maestri del caffè con sede a Brescia, ha vinto il "Gran Premio nazionale della caffetteria", una delle più prestigiose competizioni nel settore bar che decreta il "Miglior maestro del caffè d’Italia". Laureato in Scienze motorie ed ex giocatore di pallavolo, dopo cinque selezioni che hanno visto in gara una settantina di baristi, i giorni scorsi si è lasciato alle spalle gli altri quattordici finalisti. Nel frattempo Bargiornale, rivista per eccellenza del settore, l’ha incluso nella classifica dei top trenta baristi d’Italia. Chiuso l’Estro, suo bar stagionale in viale D’Annunzio, si appresta pure a tenere lezioni agli studenti degli istituti alberghieri del Riminese.

Una grande soddisfazione?

"Sono molto felice di aver vinto questa gara indetta da Aucaf (Accademia italiana maestri del caffè) e Altoga (associazione nazionale torrefattori, importatori di caffè e grossisti) a Rho Fiera, nel corso di HostMilano, Salone internazionale per la ristorazione e l’accoglienza. Tanto più che questa competizione assegna il titolo di "Maestro del caffè d’Italia". Spero vivamente che questa vittoria serva anche a testimoniare che il nostro settore è vivo e che invogli i giovani a credere che questo lavoro, se scelto come professione e non come ripiego, può essere altamente stimolante".

Anche questo settore stenta a trovare addetti?

"Negli ultimi anni di fatto, come in altri settori, stiamo soffrendo, per la mancanza di personale".

Qual è il segreto del suo speciale caffè?

"Lo studio che c’è dietro, la conoscenza delle materie prime e delle attrezzature, elementi che fanno la differenza. Per questa gara ho selezionato il mio caffè dal mondo, ne ho scelto uno colombiano, che ha una particolare lavorazione".

Una ricerca per buongustai?

"Se vogliamo essere degli ottimi operatori e servire un buon caffè o un buon cappuccio, è fondamentale studiare e fare formazione. I risultati arriveranno e incideranno anche economicamente sulla nostra carriera. Il mio messaggio è chiaro, punta sulla ricerca e sulla qualità. Purtroppo spesso interessa di più il prezzo della tazzina di caffè, piuttosto che il sapere cosa stiamo bevendo. Se si vuole parlare di costi, allora è bene che questo corrisponda alla qualità".

Cosa farà ora?

"Il mio locale di Riccione è stagionale è chiuso, per cui in questi mesi porterò avanti la mia scuola di formazione e farò consulenza in un paio di aziende, in particolare al Caffè Pascucci e in una ditta che produce macchinette da caffè. Darò lezione anche in due tre istituti del nostro territorio, riprenderò poi a fare scuola di formazione a Senigallia".

