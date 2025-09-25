"Togliere la cittadinanza al Duce è necessario"

Sono passati 101 anni da quando il consiglio comunale di Santarcangelo conferì la cittadinanza onoraria a Mussolini. E ora la maggioranza si prepara a votare per la revoca dell’onorificenza. Presentata da Pd, Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo, la mozione per cancellare la cittadinanza onoraria al Duce sarà discussa nel consiglio comunale del 30 settembre. Fratelli d’Italia ha già annunciato il voto contrario, attaccando la sinistra di "voler distogliere i santarcangiolesi dai problemi reali della città". Critiche anche dagli altri consiglieri di opposizione. Ma la maggioranza è compatta: si prevedono scintille in aula.

Per il sindaco Filippo Sacchetti, che proprio ieri ha celebrato l’81esimo anniversario della liberazione di Santarcangelo insieme all’Anpi e ai bambini della scuola elementare ’Pascucci’, si tratta di un "atto dovuto". E non solo simbolico. "La revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini – spiega il primo cittadino – non è o vuole essere un modo per cancellare la storia. Tutt’altro. Nessuno si sogna di cancellarla, anzi. La storia è vitale, va letta, studiata, insegnata a tutti perché ci fa capire veramente chi siamo, ci trasmette le nostre origini e ci deve aiutare a evitare gli errori e gli orrori del passato. È proprio per questo che si intende procedere con la revoca: non per cancellare il fascismo, ma per ribadire che chi è stato la massima espressione di tale orrore non è degno di essere cittadino onorario di una città come Santarcangelo". Perché "la nostra città fa della democrazia, della libertà e dell’antifascismo le sue traiettorie di ogni azione quotidiana". E la data scelta per revocare la cittadinanza al Duce non è causale. "Si è scelto simbolicamente di farlo nel consiglio comunale a ridosso della festa della liberazione di Santarcangelo, per ribadire ancor di più l’importanza dei nostri valori".

Festa della liberazione che ieri, al termine della cerimonia istituzionale, ha visto il sindaco e Giusi Delvecchio (presidente Anpi) svelare, insieme ai bambini delle classi 5C e 5E, la targa in memoria di Armanda Serafini, che fu una staffetta partigiana. Sacchetti ha ricordato le tante donne impegnate nella Resistenza, tra cui la centenaria Nera Neri, altra staffetta partigiana, che sarà festeggiata stasera in biblioteca con l’evento Auguri Nera Neri, cent’anni da partigiana.

Manuel Spadazzi