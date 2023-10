Tolja Djokovic vince il premio. Riccione teatro

Con la sua opera Lucia camminava sola Tolja Djokovic (nella foto) classe 1988, laureata in filologia e letteratura italiana, ha vinto il 57esimo Premio Riccione per il Teatro e i 5mila euro in palio. La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica nella sala Granturismo di Riccione al termine di un’intensa tre giorni. Benedetta Pigoni con 30 milligrammi di Ulipristal si è aggiudicata il Premio ‘Tondelli’ dedicato agli under 30, mentre a Jacopo Giacomoni è andata la menzione speciale ’Franco Quadri’ con È solo un lungo tramonto. Sul podio pure Marco D’Agostin, a cui è stato conferito il Premio speciale per l’innovazione drammaturgica. Nella cinquina dei finalisti anche Nalini Vidoolah Mootoosamy (Lost & found), Armando Pirozzi (Opus) e Fabio Pisano (Il numero esatto), tutti chiamati con i vincitori a presentare un progetto di produzione per l’allestimento scenico del loro testo presentato in concorso. Al progetto migliore verranno assegnati 15mila euro per favorire la produzione dello spettacolo. Domenica sul palco per la giornata finale del Premio Riccione per il teatro, che ha affidato il verdetto delle opere in concorso alla giuria presieduta da Lucia Calamaro, sono saliti diversi artisti di Città Teatro, il compositore e polistrumentista Claudio Donzelli (Mighty Oaks), il cantante e leader dei Nobraino e il chitarrista della band Nestor Fabbri.

Nives Concolino