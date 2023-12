Tomasetti eletto nuovo segretario

Il segretario della Federazione Industria dell’Usl, Enrico Biordi ha passato il testimone al funzionario Daniele Tomasetti nel direttivo di Federazione, dove all’unanimità è stato votato come nuovo segretario federale Industria e artigianato. "Dopo una rendicontazione dell’attività svolta e di oltre sette anni proficui in Usl – spiega Biordi – da parte mia era arrivato il momento di cambiare strada e trovare nuovi e diversi stimoli". Ora inizia l’era Tomasetti. "Ringrazio Enrico – ha detto il neosegretario durante il direttivo – per gli anni lavorati insieme. Cercherò di mettere a frutto i suoi insegnamenti e gli auguro il meglio per il suo futuro professionale. Ma ringrazio anche per la fiducia che mi è stata accordata. Il futuro si presenta complesso. Personalmente mi impegnerò al massimo per affrontare tutte le sfide".