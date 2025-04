Tomassoni resta il presidente

L’assemblea generale dell’Associazione Attiva-Mente ha segnato un momento significativo nella propria storia, con il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2025–2028 e l’approvazione di un nuovo Statuto, "pensato per riflettere in modo più autentico l’identità – spiegano dall’associazione – i valori e le ambizioni future dell’associazione". Il nuovo Direttivo è composto dal presidente: Mirko Tomassoni, dal suo vice Vilma Cervellini. Coordinatore è Michele Lanci e il segretario Gabriella Rossi, mentre Laura Zanotti è il tesoriere. Nel Cosiglio ci sono anche Nicoletta Gasperoni, Romana Canti, Peeter Guerra, Marina Tomassoni. I sindaci revisori sono Roberto Calzolari, Giuliano Guidi. Lanciata la proposta del ’Tavolo delle Idee’, "concepito come spazio di confronto e co-progettazione, aperto a tutte le realtà e ai cittadini".