Tombe vuote da anni scatta l’esproprio

Tombe vuote da oltre 50 anni: il Comune di Santarcangelo revoca la concessione. La decisione è stata annunciata nei giorni scorsi. Riguarda 51 concessioni cimiteriali perpetue "relative a loculi vuoti, in cui non sono state registrate operazioni di tumulazione negli ultimi 50 anni, nel settore monumentale presso il cimitero centrale di Santarcangelo". Visto che, al momento, "non sono previsti nuovi ampliamenti del cimitero" e che c’è "un’insufficienza di loculi", il Comune ha deciso di ’espropriare’ i 51 loculi dati in concessione perpetua ma non utilizzati. Eventuali richieste da parte degli aventi diritto andranno presentate agli uffici comunali "entro 60 giorni".