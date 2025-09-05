Tombola della festa del patrono: i 15.000 euro vanno a Borgo

Una fortunata vincitrice. Come da tradizione è ricca la grande tombola che ogni anno si triene in occasione della festa di fondazione della Repubblica. Mercoledì sera in Piazzale Lo Stradone a gridare tombola è stata Marcella Carattoni di Borgo Maggiore intascando 15mila euro. La cinquina, invece, era stata per due. A dividersi i 2.500 euro di montepremi sono stati Daniele Cardelli di Borgo Maggiore e Irina Bobeica di San Marino Città. Poi la seconda tombola, quella dal valore di 7.500 euro se l’è aggiudicata Jenny Gasperoni di Borgo Maggiore. Una ricca tombola arrivata prima del concerto dei ’Neri per Caso’ in Campo Bruno Reffi che, di fatto, ha chiuso la giornata di celebrazioni. Al mattino tra la Basilica del Santo e piazza della Libertà era stato il momento delle celebrazioni religiose. Molto partecipata la processione con la reliquia del Santo per le vie del centro storico. A San Marino è arrivato anche il messaggio di auguri da parte del segretario di Stato americano Marco Rubio "La repubblica più antica del mondo – scrive il rappresentante del governo Usa – è testimone dei valori duraturi di libertà, indipendenza e resilienza. La storia di San Marino, fuggito dalle persecuzioni religiose e fondatore della vostra repubblica, continua a ispirare tutti coloro che amano la libertà e l’autodeterminazione. Gli Stati Uniti e San Marino condividono un’amicizia di lunga data fondata sul rispetto reciproco e sull’impegno per la sovranità. Mentre celebrate questo giorno speciale, sappiate che gli Stati Uniti apprezzano la nostra partnership e sono determinati ad approfondire i nostri legami. Auguriamo al popolo di San Marino pace, prosperità e successo negli anni a venire".