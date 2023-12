Tombola, mercatini e spettacoli. Si fa festa anche nei quartieri

Il Natale non arriva solo tra il ‘salotto’ e il porto canale. Anche i quartieri vogliono festeggiare. Oggi in piazzetta San Martino, dalle 16 alle 22, appuntamento con la ‘Festa di Natale’ organizzata dall’Associazione Abissinia in collaborazione con la cooperativa sociale Cuore 21. I ragazzi di Cuore 21 saranno i protagonisti di uno spettacolo di danza e musica. La festa sarà animata dal dj set Gippo vs Jadi, non mancherà la pesca di beneficenza e la merenda per tutti.

Domani dalle 20,30 nella tensostruttura della chiesa Nuova San Martino in viale Minghetti, si svolgerà la tradizionale tombola di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas della parrocchia Santi Angeli Custodi. A Riccione Paese domenica, dalle 10,30 alle 12,30, si festeggia la vigilia con il ‘Natale in Paese’ fra le bancarelle del mercatino artigianale, l’animazione, il truccabimbi, la baby dance e lo show delle Regine delle Nevi che porteranno allegria nel centro storico della città. Tutti i negozi e le botteghe gastronomiche saranno aperti per lo shopping dell’ultim’ora mentre, a bordo di un mezzo insolito, arriverà Babbo Natale che distribuirà i doni a tutti i bambini in piazza Matteotti. L’iniziativa è a cura del Comitato locale in collaborazione con Bowling Seventies Cerasolo Ausa. Sempre domenica sarà tempo de ‘Il Natale degli artisti’ in viale Dante e ai Giardini dell’Alba. Animazione itinerante, a cura della Combriccola dei Lillipuziani, partendo dai Giardini dell’Alba fino al porto canale mentre la Makkaroni Band porterà ritmo ed energia. A curare gli spettacoli l’associazione Riccione Alba e il comitato Viale Dante. Si parte alle 16,30 fino alle 17,15 e dalle 18,15 alle 19.