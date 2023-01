Tombola per aiutare Fondazione cetacea

Stasera alle 20,30 nella sala parrocchiale di Fontanelle la Tombola dell’Epifania, organizzata dalla Fondazione Cetacea per sostenere l’ospedale delle tartarughe di Riccione. In palio premi a tema, felpe della Fondazione e tartarughe peluche. Il costo è di 10 euro per le prime due cartelle della tombola. Il ricavato si aggiungerà quelli della cena fatta prima di Natale. Attualmente l’ospedale all’ex colonia Bertazzoni accoglie 5 tartarughe. L’ultima, Artemis, è arrivata ieri, portata da pescatori di Cesenatico che l’hanno trovata nelle reti. "Abbiamo la necessità – dice Sauro Pari – di stabilizzare la situazione dopo la presunta inagibilità della colonia. Fase superata grazie alla solidarietà di tante persone".