Tommasini pronto ad aprire due nuovi ritrovi per i golosi

Francesco Tommasini festeggia i primi sei anni della pasticceria con due importanti novità, che verranno presentate domani alle 18.30. Gelateria e Caffetteria, che amplieranno la sede storica di viale Ceccarini 153. Il Coffee corner, il self service con veranda esterna, permette, grazie alla collaborazione con Pascucci, di fare colazione con i prodotti della pasticceria, accompagnandoli con caffè e cappuccino. "Per me è un sogno che finalmente prende forma - racconta Francesco Tommasini – Ho sempre desiderato creare uno spazio dove i clienti possano fermarsi in qualunque momento della giornata ad assaggiare la mia biscotteria, i mignon o la pasticceria salata". Saranno disponibili bevande calde e fredde e una selezione di succhi di frutta freschi. Il tutto accompagnato dalle creazioni dolci e salate del pluripremiato pasticcere riccionese. C’è poi la nuova gelateria che, in perfetto stile Tommasini: "Abbiamo deciso di proporre una limitata selezione di gusti artigianali, tutti genuini e naturali, preparati con frutta fresca e senza l’aggiunta di conservanti. Il gelato, preparato quotidianamente, sarà quello fatto seguendo le ricette tradizionali".