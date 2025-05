Tommy Cash sceglie Bellaria tra le sue tappe

La riviera adriatica si prepara a un evento fuori dal comune: il prossimo 10 settembre, il Beky Bay di Bellaria Igea Marina ospiterà la seconda (e ultima) tappa italiana di Tommy Cash, artista estone noto per le sue performance fuori dagli schemi. Rapper, performer e artista visivo, il 33enne Cash è diventato celebre in tutta Europa grazie a uno stile irriverente e a brani come Espresso Macchiato, successo virale e protagonista all’Eurovision 2025 di Basilea. L’appuntamento promette uno spettacolo dal forte impatto visivo e sonoro, tra ironia, provocazione e sperimentazione. Il Beky Bay, con la sua atmosfera informale e affacciato direttamente sul mare, sarà la cornice perfetta per una serata che si preannuncia – queste sono le premesse – memorabile e divertente. I biglietti, dal costo di 37 euro, – e solo per over 18 - sono già disponibili online sul sito discoteche-riccione-rimini.it a.d.t.