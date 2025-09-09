Tommy Cash un ’espresso’ made in Bellaria

Espresso, Panda, nonnine pugliesi e un’estate di tormentoni: domani tutto questo arriva al Beky Bay di Bellaria Igea Marina con Tommy Cash, il fenomeno estone che ha conquistato l’Italia con la sua musica surreale e irresistibile. Artista inclassificabile, nato a Tallinn da famiglia con radici russe, ucraine e kazake, Tommy Cash – al secolo Tomas Tammemets – ha fatto della provocazione e della libertà creativa la sua cifra. Partito dal rap, è esploso a livello internazionale con il suo universo pop eccentrico, un mix di suoni elettronici e immagini sopra le righe che lo ha reso un’icona della scena alternativa. Il punto di svolta è stato Espresso macchiato, brano che lo ha portato fino al podio dell’Eurovision 2025 e nelle classifiche di mezzo mondo. Una hit assurda e contagiosa, che ha rafforzato – tra ironia e gioco – il legame con il nostro Paese. Non è un caso che proprio in Italia Tommy abbia girato videoclip diventati virali: a Ostuni, a maggio, ad esempio, ha coinvolto le celebri ’nonnine’ del posto, trasformandole in protagoniste pop a fianco dei suoi beat elettronici.

Questo rapporto speciale con l’Italia è esploso anche nell’ultimo singolo, OK: un alfabeto ironico che gioca con i nostri simboli nazionalpopolari, dalla mortadella alle tarantelle, fino all’immancabile Panda. Un brano che, dal vivo, diventa un vero coro collettivo. Non mancano poi le collaborazioni di peso. Tra le più recenti spicca quella con – guarda caso – un italiano: Tony Effe. Con lui ha firmato il remix di Espresso macchiato e condiviso il palco del Circo Massimo a Roma davanti a migliaia di persone. "Mi piace creare combinazioni strane", ha spiegato Cash, e quella con il trapper romano si è rivelata una delle più riuscite. Il mini-tour italiano conferma questo legame: questa sera a Roma, domani a Bellaria Igea Marina, giovedì al Circolo Magnolia di Milano. Tre date serrate, tre occasioni per vedere dal vivo un artista che unisce musica e immagine in modo unico: "Il 60% è visual, ma è il suono a guidare tutto", ha raccontato in una recente intervista. Davanti ai 3mila spettatori dell’arena del Beky, ci si può aspettare scenografie surreali, gag improvvisate e hit da cantare tutti insieme a squarciagola. Dai beat travolgenti ai momenti di puro nonsense, fino a ritornelli che sembrano pensati per una spiaggia, Tommy Cash promette di chiudere l’estate romagnola con un evento fuori dagli schemi.

Appuntamento quindi domani. Porte aperte dalle 20, show alle 21, biglietto 37 euro. Un’ultima notte per ballare sulla sabbia, con un artista che ha fatto dell’imprevedibilità la sua firma, e che a Bellaria promette di farci dire tutti insieme: ’OK’.

Aldo Di Tommaso