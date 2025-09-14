Tondelli, la sua luce brilla ancora. Rimini e quell’intuizione di Guaraldi

SEGUE DALLA PRIMA

(...) Un libro che era insieme omaggio e ricognizione critica: le foto di Davide Minghini, Federico Compatangelo e Marco Pesaresi restituivano il volto reale e mitologico della Riviera, mentre gli scritti di Tondelli riportavano al laboratorio febbrile di uno scrittore capace di intercettare il battito di un’epoca. Guaraldi, editore indipendente e visionario, volle che quelle pagine diventassero non solo memoria, ma chiave per capire l’Italia che eravamo e che, forse, siamo ancora. Vent’anni dopo ancora, nel 2025, il tempo sembra aver confermato quella intuizione. Rimini non è diventato un cimelio nostalgico. È, piuttosto, una lente che deforma e illumina. Tondelli mise in scena un "sogno nazional-popolare": discoteche glamour, spiagge infinite, parchi del divertimento e famiglie in vacanza, ma anche eccessi, malinconie, disperazioni dolcissime. Scelse per colonna sonora la new wave londinese e i miti personali — Leonard Cohen, gli Smith — ignorando deliberatamente l’Italo-pop del momento. Non per snobismo, ma per affermare che l’Italia, vista da Rimini, si confrontava già con un’Europa di suoni e linguaggi diversi. La forza del romanzo è lì: nel raccontare un Paese che si traveste da sabato sera per nascondere paure profonde. La morte precoce di Tondelli, nel 1991, lasciò un vuoto che il tempo non ha colmato. Rimini stessa è cambiata: la movida è globalizzata, i locali storici hanno chiuso o si sono reinventati, eppure certi rituali estivi sopravvivono. Le fotografie di Pesaresi e i ricordi raccolti da Panzeri per Guaraldi ci ricordano che il mito non è solo cartolina patinata, ma carne, sudore, notti feroci e dolcissime. Oggi, mentre Tondelli avrebbe compiuto settant’anni, Mario Guaraldi merita di essere citato accanto a lui. Il suo lavoro editoriale ha custodito e rilanciato un patrimonio culturale che non appartiene solo alla Romagna, ma all’Italia intera. Senza Guaraldi, senza quella edizione del 2005, forse il filo tra le generazioni si sarebbe assottigliato. Rileggere "Rimini" oggi significa misurarsi con un’Italia, una Riviera che ha cambiato vestiti ma non anima. E Tondelli, da qualche parte tra un juke-box anni ’80 e un tramonto sull’Adriatico, continua a sorriderci: dolce e feroce, come le sue notti riminesi.

Carlo Cavriani