Toni Perkovic in dubbio per gara1 al Flaminio: RivieraBanca si prepara

È il dubbio numero uno in questi giorni che precedono gara1. Non è scontata la presenza di Toni Perkovic domani al Flaminio, né tantomeno un suo impiego nel quintetto iniziale. Il croato, infatti, non è sceso in campo a Cividale e, come riportato nel comunicato dell’Unieuro, è ancora alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni restano da monitorare, ma al momento l’ipotesi più concreta sembra quella di un forfait. RivieraBanca, com’è normale che sia, si prepara a tutte le eventualità e considera il roster forlivese al completo. Sarà una sfida interessante, soprattutto per l’approccio dei quintetti, la scelta delle marcature e l’impatto che avranno sulla sfida i primi cambi. I play sono parecchio diversi. Rimini propone un Gerald Robinson che ha già dominato al piano superiore come assist-man e in questa stagione sta guidando la truppa di Dell’Agnello con un quoziente intellettivo superiore. Soprattutto nelle ultime settimane, dopo un inizio di stagione sfortunato e un infortunio che a febbraio lo ha messo fuori dai giochi. Adesso Robinson splende di luce propria ed è difficilmente arginabile (12.1 punti e 4.4 assist). Dall’altra parte la regia è affidata a Riccardo Tavernelli, esperto e metodico, capace anche di partite da 39 di valutazione (gara3 con Cividale) ma soprattutto bravo a mettere in ritmo i compagni (5 punti e 3.3 assist). La guardia, in casa Rbr, è Pierpaolo Marini (14.8), mvp italiano in regular season e meraviglioso in gara5 dei quarti dopo un inizio di serie complicato al tiro. Dall’altra parte Demonte Harper, americano che ha resistito abbastanza a sorpresa a tutte le stagioni ed è ancora in sella. Per lui 11.9 punti di media, con un contributo abbastanza regolare nelle ultime settimane. Occhio, perché in stagione è andato sopra i 20 solo tre volte, ma in una di queste ne ha messi 38 proprio a Rimini, al Flaminio. In ala piccola, per la Rinascita, ecco Simon Anumba (4.5), agente speciale in difesa ma in difficoltà in questi playoff. Dall’altra parte Toni Perkovic (15.4), in dubbio ma decisivo nella sfida vinta da Forlì lo scorso 19 gennaio. In ala grande RivieraBanca va con Justin Johnson (13.5 punti con 8.6 rimbalzi), la coperta di Linus della squadra, uno capace di andare uno contro uno spalle a canestro e, quando è raddoppiato, scaricare fuori per le conclusioni degli esterni. "JJ", che ieri ha compiuto 29 anni, se la vedrà col giocatore più in forma di Forlì, vale a dire Raphael Gaspardo (11.4 + 5.8), che con Cividale ne ha messi oltre 17 di media. In mezzo all’area lotta di astuzia e posizione tra Alessandro Simioni (6.7) e Angelo Del Chiaro (5), che nella gara5 di mercoledì in Friuli ha infilato 21 punti, il suo massimo stagionale. Dalle due panchine possono uscire punti in quantità con Tomassini, Grande e Cinciarini, ma anche tante altre qualità. Fuori i secondi.

Loriano Zannoni